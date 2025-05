Engavetamento na Via Estrutural deixa jovem ferida

Engavetamento envolvendo três veículos na Via Estrutural deixou uma jovem ferida - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um engavetamento envolvendo três automóveis causou transtornos, na manhã desta terça-feira (7/5), na Via Estrutural. O acidente, em que uma mulher de 22 anos ficou ferida, mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Leia também: 51 pessoas morreram no DF em acidentes de trânsito de janeiro a 15 de abril

De acordo com informações preliminares, a jovem, identificada pelas suas iniciais — J.S.M. —, estava no veículo que ficou imprensado pelos outros dois, sendo atingido por uma na dianteira e outro na traseira. Ela se queixava de dores na região do tórax e na cabeça, mas, segundo os socorristas, não apresentava lesões aparentes.

Leia também: Maio Amarelo inicia nova edição com foco em mais segurança no trânsito

A vítima recebeu os primeiros socorros e, em seguida, consciente, transportada ao Hospital Santa Lúcia de Taguatinga, onde passou por avaliação médica pormenorizada. As causas do acidente ainda serão investigadas. Não houve registro de outros feridos.

