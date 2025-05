Pets

Inscrições para castração de cães e gatos no Pôr do Sol ocorrem no sábado São mil vagas e as inscrições devem ser feitas presencialmente, no sábado (10/5), das 7h45 às 14h, no ginásio do Centro de Ensino Fundamental 32. Também há vagas para cursos de banho e tosa, adestramento e auxiliar veterinário