Prêmio acumulado pode chegar a R$ 38 milhões nesta quinta-feira (8/5)

Valdecir Ribeiro joga com frequência na Mega-Sena, com uma média de 10 jogos por dia - (crédito: Leonardo Rodrigues/CB)

O valor da mega sena acumulou novamente nesta terça-feira (6/5). Desta vez, o montante é de R$ 38 milhões e pode premiar algum brasiliense sortudo na noite desta quinta (8/5). As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje, com resultado às 20h.

Para concorrer, é preciso marcar de seis a 20 números no volante, ou deixar que o sistema escolha os números para você, modalidade chamada Surpresinha. Também é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos, estratégia conhecida como Teimosinha.

O gerente do Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto, Valdecir Ribeiro da Silva, morador de Ceilândia, joga com frequência na Mega-Sena, com uma média de 10 jogos por dia. “Sempre tem um vencedor. Se você tiver essa sorte, fica milionário”, afirma.

“Pretendo parar e descansar um tempo, se ganhar o prêmio. Primeiramente, ia pegar esse dinheiro e viajar e me divertir muito para quando eu voltar, saber o que fazer. Dá para enricar todos à sua volta se tiver conhecimento financeiro”, planeja.

“Diversificação é o ponto-chave. Renda fixa, sempre aproveitando a taxa Selic alta. O fundo imobiliário que gera renda mensal. A renda variável como foco em receber dividendos, que são lucros divididos entre os acionistas, são os melhores planos”, explica Riezo Silva, economista do IESB.

Ele cita que o principal erro dos ganhadores é viver um estilo de vida inflacionado, com compras impulsivas, por exemplo, pois o dinheiro da Mega-Sena pode acabar. A falta de planejamento tributário e de cuidado com pirâmides financeiras também ocorrem, de acordo com Riezo.

Israel Xavier da Silva, 34 anos, é bombeiro hidráulico e mora em São Sebastião. Ele joga na Mega há cinco anos, pelo menos uma vez no mês. “Eu iria ajudar a minha família se ganhasse o prêmio. Quero muito pagar uma escola particular para os meus filhos, esse seria meu intuito”, responde.

Israel Xavier é bombeiro hidráulico e joga há cinco anos (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

A piauiense Rita de Cássia, 50, é aposentada e está a passeio na capital, na casa de familiares. Ela aproveitou a manha desta quinta-feira (8/5) para fazer sua fezinha na Rodoviária, já que precisava resolver algumas pendências por lá. “Vim pegar meu passe livre do deficiente na estação do metrô. Jogo toda semana na Mega-Sena. Se ganhasse o prêmio, ajudaria a minha mãe, que tem problemas de saúde.”

Rita de Cássia é do Piauí e aproveitou o passeio em Brasília para fazer sua fezinha (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

O assessor parlamentar Paulo Fontinelli, 36, mora em Valparaíso (GO) e costuma fazer suas apostas no Entorno. ”Se ganhar, quero, primeiramente, quitar as dívidas e depois curtir e aproveitar, além de ajudar a família, comprando alguns bens que a gente precisa”, explia. "Uma vez quase ganhei. Joguei as seis dezenas, com diferença de um número para mais ou para menos. Foi muito próximo”, conta.

Paulo Fontinelli mora em Valparaíso e costuma fazer suas apostas no Entorno (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

