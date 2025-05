Emater divulga dados da agropecuária no DF e destaca produção regional

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) divulgou o relatório de Informações Agropecuárias (RIA) 2024, nesta última quarta-feira (7/5). O relatório apresenta dados detalhados sobre culturas agrícolas, pecuária, aquicultura, apicultura, destacando a diversidade e a força do setor agropecuário local.

O documento é essencial para entender a produção rural e o desenvolvimento sustentável no DF. Presidente da Emater-DF, Cleison Duval afirma que "o relatório é uma ferramenta estratégica para o planejamento de políticas públicas, para basear investimentos dos produtores e ações de sustentabilidade. Ele evidencia o papel do DF no abastecimento regional e na promoção da segurança alimentar, além de destacar a importância e necessidade de apoio contínuo aos produtores rurais”.

O Distrito Federal demonstra uma produção agrícola diversificada que tem como destaque algumas culturas. Entre elas, estão os grãos, como a soja que lidera em área plantada, sendo 87.924,82 hectares e produção de 380.726,82 toneladas, representando 14,41% da área total e 15,75% da produção do DF. Já o milho fica em segundo lugar, com 39.790,96 hectares plantados e produção de 272.837,82 toneladas.

Destaca-se também a olericultura — cultivo de hortaliças. A alface lidera com 1.278,61 hectares. Em seguida, a mandioca com 1.018,29 hectares, e por fim, o tomate com 422,42 hectares. Na fruticultura — ramo dedicado ao cultivo de plantas frutíferas, destaca-se o abacate, com 457,30 hectares. Em segundo lugar, a goiaba com 433,88 hectares e, em terceiro, a banana, com 343,88 hectares.

Na pecuária, na categoria bovinos, destaca-se o plantel de 79.105 cabeças, que produziu 5,5 milhões kg de carne e 33,9 milhões de litros de leite. Sobradinho e Ceilândia formam os principais produtores. Na avicultura, 66,2 milhões de cabeças, a produção de carne atingiu 134,8 milhões kg, e a de ovos chegou a 49,6 milhões de dúzias, sendo Planaltina e Taquara as localidades com maior participação. No mercado de suínos, o DF possui 239.442 cabeças, com destaque para o Projeto do Polo Agroindustrial (PAD-DF), responsável por 58,57% do plantel.

Na aquicultura, a produção de pescado alcançou 2,1 milhões kg, com Gama e Ceilândia liderando em área inundada e produção. Já na apicultura, foram produzidos 22.598 kg de mel, com Alexandre Gusmão e Brazlândia como principais contribuintes.

*Com informações da Agência Brasília

