Delegado detalha operação que endividou os cofres do GDF em R$ 47 milhões

A Polícia Civil (PCDF) investigou uma empresa de embalagens plásticas do Distrito Federal, suspeita de movimentar cerca de R$ 500 milhões desde 2018. As dívidas aos cofres do Governo do Distrito Federal (GDF) chegam a R$ 47 milhões. A operação ficou conhecida como “Hollow Company”.

O delegado Gabriel Oliveira, em um vídeo divulgado, deu mais detalhes sobre a operação. “Foram realizados 16 mandados de busca e apreensão na residência de sócios, entidades e pessoas vinculadas a uma empresa sediada no Distrito Federal, identificada como “noteira”, que é caracterizada por simular vendas e emitir notas fiscais falsas para que outras empresas sejam beneficiadas com o abatimento de taxas”, esclarece.

Gabriel ainda acrescenta que, na verdade, a empresa não recolhe esses impostos e os créditos são fictícios, conhecidos como “créditos podres”, que são utilizados para reduzir a carga tributária das compradoras.