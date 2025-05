Justiça mantém presa a ex-síndica acusada de desviar mais de R$300 mil

Daniela Nóbrega, que foi presa no dia 16 abril de 2025, acusada de furto qualificado, fraude, abuso de confiança e falsidade ideológica no condomínio residencial Monte Carlo, em Águas Claras, havia entrado juntamente com sua equipe de defesa com a solicitação de um habeas corpus, onde foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no dia 25 de Abril.

As investigações seguem sendo feitas e extratos e comprovantes demonstram indícios de desvio de verbas para fins pessoais. Parte do dinheiro, segundo relatos, teria sido usado na montagem e manutenção de uma esmalteria em Ceilândia, cidade do Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota, o advogado Eduardo Farias, que representa Daniele no caso, destaca que, para ele, os fatos imputados à cliente são falaciosos e desprovidos de fundamentos jurídicos. Ele classificou a prisão como “completamente desnecessária” e disse confiar na concessão do habeas corpus quando o mérito do pedido for analisado.