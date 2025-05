Homem agride companheira com copo quebrado, em Valparaíso de Goiás

Um homem, de origem colombiana, foi detido após agredir a companheira com uma faca e um pedaço de taça quebrada. O caso ocorreu na terça-feira (6/5), no bairro residencial Esplanada II, em Valparaíso de Goiás.

Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a equipe policial foi acionada para uma ocorrência de violência envolvendo um casal, em que ambos estavam feridos. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o homem portava um pedaço de uma taça de vidro e apresentava sangramento intenso.

A vítima relatou ter sido agredida com uma faca e com o pedaço de copo quebrado, sofrendo ferimentos na região do pescoço e da cabeça. A mulher recebeu o atendimento médico necessário, e assim como o autor, foi encaminhada para a Central de Flagrantes, de acordo com a PMGO.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás.