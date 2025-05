Idoso morre após ser prensado entre dois carros em Sobradinho II

Um idoso de 68 anos morreu, após ser prensado entre dois carros, num acidente no KM 03 da DF-425, em Sobradinho, na tarde desta quinta-feira (8/5). De acordo com relatos colhidos no local pela Polícia Militar (PMDF), a vítima tentava entrar no carro estacionado quando foi atingida pelo veículo desgovernado do outro condutor, 83, que acabara de sair de um estabelecimento comercial.

Ao chegarem ao local, próximo ao Condomínio Jardim América, os bombeiros encontraram a vítima caída na pista, com traumatismo cranioencefálico e lesões graves. O óbito foi declarado no local. O motorista do outro veículo não sofreu ferimentos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma passageira do mesmo veículo teve escoriações leves no braço direito, foi avaliada e recusou transporte para o hospital. A (PMDF) isolou a área para os procedimentos da Polícia Civil (PCDF).