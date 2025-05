Dupla é presa com carro roubado e placa adulterada na Asa Sul

Dois homens foram presos na noite de quinta-feira (8/5) durante fiscalização da Operação Álcool Zero, na Asa Sul. Os suspeitos estavam em um veículo roubado há dois meses, com a placa adulterada, e tentavam despistar a fiscalização policial.

Além do motorista, o outro ocupante do carro tem passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, ele é integrante de uma facção criminosa atuante no Distrito Federal, o CDC-DF (Comboio do Cão). Ele e o motorista foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia, da Asa Sul, onde foram autuados.