Colisão entre dois carros deixa Três Feridos na BR-080

Uma colisão frontal envolvendo dois carros na BR-080, na altura do quilômetro 27, sentido Padre Bernardo/Brazlândia, deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (9/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), um dos condutores, um idoso de 65 anos, teve lesões. Ele apresentava suspeita de traumatismo no braço direito, possível traumatismo cranioencefálico e um corte na têmpora. Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital de Brazlândia.

No outro veículo, , viajavam duas pessoas. A passageira do banco traseiro, com 70 anos, queixava-se de fortes dores no peito, abdômen e quadril. O condutor, de 56, relatava tontura e dores no ombro esquerdo e no peito. Ambos foram atendidos pelas equipes de resgate no local.

O motorista foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), enquanto a passageira, para o Hospital de Brazlândia.