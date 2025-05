Setor habitacional Nova Colina ficará sem água nesta terça (13/5)

Endereços do Setor habitacional Nova Colina, em Sobradinho, terão o fornecimento de água interrompido nesta terça-feira (13/5), das 8h às 22h. O desligamento será realizado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), para melhorias no sistema de abastecimento da região.

As áreas atingidas pela manutenção no sistema são os condomínios Colina, Nova Colina, Residencial Nova Oriente, Alta Vista, Asa Branca, Lara, Nova Diguineia, Bela Vista Serrana, Petrópolis, Uberaba, Morada Colonial, Recanto da Serra, Vila Nova. Também serão atingidas as áreas não regularizadas dos condomínios Dorothy, Renascer e Palmares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Os imóveis residenciais, comerciais e industriais que possuem caixa d’água, previamente, abastecida não serão afetados durante a execução dos serviços.

A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma gradativa, após a conclusão dos trabalhos de manutenção. A Caesb reforça que todo cliente deve ter a caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário.