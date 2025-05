Prazo para sorteados do Nota Legal indicarem a conta termina nesta segunda

Os contemplados na premiação do segundo sorteio de 2024 através do Nota Legal têm até esta segunda-feira (12/5) para realizar a indicação da conta bancária para o depósito do valor do prêmio.

Para realizar o cadastro da conta bancária, o usuário deve entrar no site do programa, fazer o login adicionando seu CPF e Senha. Se por acaso alguma dificuldade for encontrada no processo, a Receita do DF se disponibiliza através do número 156, ou utilizar o atendimento virtual disponível no próprio site.

A Secretaria de Economia (Seec-DF) envia e-mails sobre a necessidade de indicação e informa que a consulta sobre a premiação pode ser realizada no próprio portal do Nota Legal. A Seec-DF informa que, conforme previsão, o pagamento será realizado no mês de junho, ainda neste ano.