"Melhorar o atendimento reduz o tempo de internação", afirma secretário

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Lacerda, comentou sobre os desafios da área no Distrito Federal durante o CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta segunda-feira (12/05). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre, ele falou das melhoras que pretende implantar na rede pública, garantindo um atendimento mais eficaz aos pacientes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Lacerda afirmou que o foco de sua gestão está na governança clínica. “Principalmente no que diz respeito à eficiência e à efetividade para entregarmos o melhor ao paciente. Essa estratégia visa entregar um serviço de melhor qualidade com um custo menor. Desperdícios dificultam a assistência no dia a dia”, explicou.



O secretário afirmou que o giro de leitos que é feito na rede pública de saúde é muito importante para a gestão hospitalar. "Estamos mapeando os gargalos para poder atacar as ineficiências do sistema. Não é liberar o paciente antes do momento em que ele está apto para sair do hospital. É melhorar o atendimento para reduzir o tempo de permanência dele ali”, ressaltou.

Para Lacerda, o foco nesse setor é de extrema importância para os pacientes do DF. “Por exemplo, se eu considerar uma taxa de 85% de ocupação em um hospital de 400 leitos, significa que 340 leitos estão ocupados. Se um paciente fica uma taxa de 5,2 dias nesses leitos, e eu consigo reduzir um dia no tempo médio de permanência, ganho 65 leitos”, completou.

O titular da pasta destacou que, além da melhora nos processos internos, como exames, a questão informacional também precisa ser mudada. "Além do mapeamento, é importante fornecer a informação correta para os setores responsáveis. Às vezes, você tem um exame solicitado ou que está pronto, e a área final não sabe dessa informação. Então, o fluxo de informação dentro da jornada do paciente é importantíssimo para trazer eficiência e efetividade ao processo", finalizou.

Assista à entrevista completa:

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho