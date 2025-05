Crime ambiental

Pescador profissional é autuado por pesca predatória no Lago Paranoá Um pescador profissional foi detido ao ser flagrado pela PM Ambiental realizando a pesca predatória. Na canoa dele havia 16 armadilhas do tipo "covo", com malha inferior a 1 cm. O pescador foi levado à 1ª DP, onde foi autuado por pesca predatória