Decreto que proíbe caminhões na DF-463, em São Sebastião, é publicado

O decreto que proíbe o tráfego de caminhões na rodovia DF-463, sentido São Sebastião, foi assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e publicado na manhã desta segunda-feira (23/9) no Diário Oficial do Distrito Federal. O texto sinaliza que apenas veículos de emergência e os destinados a serviços públicos essenciais poderão transitar na via. Casos excepcionais e a fiscalização do cumprimento do decreto ficarão a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

Ibaneis tomou a decisão no sábado (21/9) após um grave acidente, envolvendo um caminhão, que deixou uma pessoa morta e outras 13 feridas.

O acidente

Na manhã de sábado (21/9), um caminhão desgovernado bateu em diversos veículos e matou Maria Antonieta Menezes de 62 anos, em São Sebastião.

A tragédia ocorreu na Avenida São Sebastião, uma das principais da região, e ainda deixou várias pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A via tem um histórico de acidentes. No começo deste mês, um caminhão capotou após perder os freios na descida. Em maio, a história se repetiu, mas dessa vez com um ônibus desgovernado. Em ambos os casos, os acidentes deixaram vítimas.

Investigação

Sobre as investigações do acidente, a Polícia Civil (PCDF) informou que o caso está sendo investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Por meio da assessoria, a corporação disse que o motorista do caminhão responsável pelo acidente está sendo investigado e que a empresa responsável pelo veículo ofereceu apoio à família de Maria Antonieta Menezes.