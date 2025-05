DF tem mais de mil vagas com salários de até R$ 5 mil nesta quarta (14/5)

A quarta-feira (14/5) está cheia de oportunidades para quem procura emprego na capital federal. Ao todo, as agências do trabalhador do DF oferecem 1.135 opções. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 5 mil, com oportunidades que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional do candidato.

Com cinco vagas, o maior salário é para o cargo de gerente de supermercado, no Riacho Fundo II, com remuneração de R$ 5 mil. Há exigência de escolaridade de ensino médio completo e experiência na área.

Mais cinco oportunidades são destinadas para estágio, sendo quatro para atendente de lojas, com salário de R$ 25,83 por dia, no Recanto das Emas, e uma para auxiliar financeiro, com pagamento quinzenal de R$ 400, no Jardim Botânico. As vagas exigem escolaridade de ensino médio incompleto, sem necessidade de experiência comprovada.

Em Taguatinga Sul, há quatro vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD): uma para auxiliar de linha de produção (R$ 1.568,30), uma para auxiliar de manutenção predial (R$ 1.811,74) e duas para operador de caixa (R$ 1.585,50).