Incrições abertas para curso feminino de direção de veículos de emergência

Estão abertas as inscrições para o curso Condutores de Veículos de Emergência para Mulheres, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). A iniciativa é parte do programa Mulheres que Dirigem Vão mais Longe e as inscrições devem ser feitas na Diretoria de Educação de Trânsito até quarta-feira (14/5), no prédio da 906 Sul, e a partir desta segunda-feira (19/5), na nova unidade do órgão, localizada na 913 Sul.

Podem se inscrever no projeto mulheres maiores de 21 anos habilitadas em qualquer categoria, com a Carteira Nacional de Habilitação válida, que deve ser levada no momento da inscrição. A aluna não pode estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou pena decorrente de crime de trânsito. Também não pode ter sido alvo de cassação da CNH, nem estar impedida judicialmente de exercer seus direitos.

Ao todo, foram disponibilizadas 20 vagas para a turma que começa em 26 de maio e vai até 12 de junho. As aulas serão feitas pela manhã, das 8h às 12h10, na nova unidade do Detran-DF, na 913 Sul.



*Com informações da Agência Brasília

