Homem fica pendurado nu em muro ao tentar invadir condomínio da ex

Um homem não identificado foi encontrado pendurado pelas calças no muro de um condomínio localizado no bairro Mansões Camargo, em Águas Lindas (GO), na manhã desta terça-feira (13/5). De acordo com relatos de moradores, o indivíduo apresentava sinais de embriaguez e seria ex-companheiro de uma antiga residente do local. Veja:

A tentativa de invasão, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMGO), tinha como objetivo encontrar a ex-parceira, que já não reside mais na propriedade.

As equipes de Busca e Salvamento (ASA-261) e Resgate (UR-288) do 20º Batalhão Bombeiro Militar foram acionadas e realizaram o resgate do homem. Apesar da situação peculiar em que foi encontrado, a vítima recusou o atendimento médico oferecido e também o transporte para o Hospital Municipal Bom Jesus.

Leia também: Fraude na internet: quadrilha simulava compras e revendia carros adulterados

O homem optou por permanecer deitado na calçada, do lado de fora do condomínio, e, segundo os bombeiros, não apresentava riscos aparentes. Ele não portava documentos e se negou a fornecer quaisquer informações sobre sua identidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular