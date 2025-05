Celina Leão lamenta morte de Divaldo Franco e reforça respeito às religiões

A chefe do Buriti destacou a importância do respeito às diferentes crenças e aproveitou o momento para lembrar a contribuição do médium baiano ao espiritismo no Brasil e no mundo. - (crédito: Davi Cruz)

Durante cerimônia de entrega de escrituras públicas e contratos de concessão de uso a entidades religiosas e assistenciais, nesta quarta-feira (14/5), no Palácio do Buriti, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, prestou uma homenagem ao médium espírita Divaldo Franco, que morreu nesta terça-feira (13/5), aos 98 anos. A chefe do Buriti destacou a importância do respeito às diferentes crenças e aproveitou o momento para lembrar a contribuição do médium baiano ao espiritismo no Brasil e no mundo.

“Esse é um mês histórico para duas religiões: a católica e a espírita. Perdemos o Papa Francisco, que já foi sucedido pelo Papa Leão, que inclusive adorei seu nome, e agora tem uma grande missão de levar o Evangelho para todos os cristãos do mundo. Mas, também nos despedimos de Divaldo Franco, um líder espírita muito conceituado, que dedicou a vida ao próximo e à caridade. Foi uma perda para todos”, disse Celina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A fala foi feita durante a solenidade que marcou mais uma etapa do programa Igreja Legal, que desde 2019 promove a regularização fundiária de igrejas, templos e instituições de assistência social no DF. Na ocasião, foram entregues 30 novos documentos, totalizando 500 entidades regularizadas até o momento.

“O mais bonito do nosso governo é que ele respeita as diversidades religiosas. É um governo que olha para todos, onde todo mundo tem vez. Essa é a verdadeira função do governo, garantir a unidade e o respeito entre as diferentes crenças”, afirmou a governadora em exercício.