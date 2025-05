Escolas públicas do Itapoã recebem oficinas de música

O Projeto EcoRitmo realizará 12 oficinas no Itapoã. Serão quatro oficinas de música em três diferentes escolas públicas da região. Os estudantes serão incentivados também a fabricar o próprio instrumento de forma consciente, de forma que se respeite o meio ambiente.

Os workshops foram idealizados por Fabrício Sobrera e serão divididos em dois, sendo um sobre construção de instrumentos de percussão, utilizando materiais recicláveis com o percussionista Fabrício Sobrera, e outro dedicado a como tocar o instrumento produzido, conduzido pela percussionista Fernanda Vitória. O projeto visa capacitar uma média de 240 estudantes e produzir instrumentos como ganzá, pandeiro, reco-reco e tantã

No curso, que levanta a bandeira da sustentabilidade, serão utilizados papelão, lata, garrafas pet e outros objetos reaproveitados. Os materiais vão servir de matéria-prima para os estudantes criarem instrumentos inspirados nas tradições de ritmos brasileiros como samba e maracatu, dentre outros.

O projeto está confirmado na Escola Classe 02 do Itapoã. Aulas de construção de instrumentos no dia 14 e 15 de maio, das 9h às 12h, e das 13h às 17h. Aula de musicalização dia 29 e 30 de maio, das 9h às 12h, e das 13h às 17h. Na Escola Classe 203 do Itapoã com aulas de construção dias 21 e 23 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 17h e de musicalização nos dias 5 e 6 de junho, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As oficinas são gratuito.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel