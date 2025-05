Brasilienses encaram sensação térmica de 9ºC nesta sexta (16/5)

Brasilienses tiraram mais uma vez os casacos, toucas e cachecóis do armário para se protegerem do frio. Distrito Federal amanheceu, nesta sexta-feira (16/5), com a sensação térmica 9°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima registrada nos termômetros foi de 14°C, com previsão de máxima de até 26°C ao longo do dia. O Inmet prevê temperaturas semelhantes para todo o fim de semana.

Kaila Santos, de 19 anos, estudante, conta que prefere um clima mais ameno e que sente os efeitos da mudança de temperatura no corpo. “Eu gosto do frio, mas fico doente, porque quando muda o clima de repente, eu tenho alergia”, diz. Apesar disso, ela aproveita para tirar do armário as roupas que não usa há muito tempo. “É bom para renovar o estilo também”, brinca.

Leia também: Pôr do Sol no Parque da Cidade retorna com programação cultural e gratuita

Para o programador Tiago Marinho, o frio também é bem-vindo, apesar dos efeitos colaterais. “Está todo mundo meio doente, com a garganta meio ruim. Mas, ainda assim, prefiro mais esse clima do que o calor”, disse. Ele revelou que anda sempre com um agasalho na mochila.

Além de se proteger, Tiago destaca o momento como uma boa oportunidade para ajudar quem mais precisa. “Tem muita caixa de doação de roupa de frio. Então é uma época boa pra dar uma limpada no guarda-roupa e doar algumas roupas”, enfatizou.

A combinação de temperaturas mais baixas com o clima seco marca a chegada do período de transição para o inverno na capital. “Estamos com ventos mais fortes nos últimos dias, combinados à baixa umidade. Isso intensifica a sensação de frio”, explica Danilo Fiden, meteorologista do Inmet. Ele alerta ainda para o início do período seco, que costuma se estender até agosto.

Com a expectativa de dias ainda mais secos e frios pela frente, o Inmet reforça orientações simples, como evitar exposição prolongada ao vento e ao ar seco, manter uma boa ingestão de líquidos e proteger as vias respiratórias principalmente para pessoas com alergias ou doenças respiratórias crônicas.