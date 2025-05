Carro roubado em Luziânia é recuperado no Itapoã e suspeito vai preso

Um carro roubado no município de Luziânia, no Goiás, foi recuperado no Itapoã, na noite desta sexta-feira (16/5), pelo Grupo Tático Motociclístico do 20º Batalhão (GTM 40) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O suspeito, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante.

Por volta das 20h45, os militares do GTM 40 intensificaram o patrulhamento no Paranoá após receberem informações de que o carro roubado estava circulando pela região. O automóvel foi localizado entre as quadras 326 e 328 do Itapoã, parado em via pública e com sinais de colisão.

Ao notar a chegada da viatura, o suspeito saiu do carro e fugiu correndo. Na tentativa de fuga, ele chegou a pular muros de residências privadas, mas acabou sendo encontrado no quintal de uma casa.

O homem resistiu à abordagem da equipe policial, mas foi contido e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para registro da ocorrência. A proprietária do carro, uma mulher de 23 anos, compareceu à DP e confirmou que havia sido vítima de assalto em Luziânia.