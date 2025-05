PM prende três por comércio ilegal de arma de fogo no DF e em Goiás

Trê integrantes de uma quadrilha envolvida na comercialização ilegal de armas de fogo nas regiões de Santa Maria e do Jardim Céu Azul, em Valparaíso (GO), foram presos pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) em ação integrada com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe de Força Tática do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Patrulhamento Tático Motorizado do Distrito Federal (Patamo/DF). Durante ação realizada na manhã deste sábado (17/5), oito armas foram apreendidas.

A operação teve início após o Batalhão de Operações de Choque (BPChoque) da PMDF receber informações da PMGO sobre uma negociação de armas que estaria prestes a acontecer em Santa Maria. O serviço de inteligência do BPChoque foi acionado e, com base nos dados levantados, identificou o suspeito.

Em Santa Maria, policiais do Patamo abordaram o homem e, com ele, encontraram uma caixa de munição. Próximo ao local, também foi encontrada uma pistola dentro de uma mochila.

O suspeito se apresentou como “caçador, atirador e colecionador” (CAC) e alegou que o armamento era legalizado. No entanto, ao vistoriar a residência do homem, a polícia encontrou mais cinco armas de fogo. Aos militares, o homem ainda informou a existência de outras duas armas guardadas em uma casa no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. Com o apoio da Força Tática da PMGO, elas também foram apreendidas.

Ao todo, a polícia apreendeu uma espingarda, uma carabina, um revólver, cinco pistolas e 166 munições. Três suspeitos foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrado o flagrante.