TJDF abre processo seletivo para publicação de artigos em revista jurídica

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) abriu processo seletivo de artigos científicos para publicação na Revista de Doutrina Jurídica do TJDFT (RDJ).

Os documentos devem ser submetidos à RDJ até as 23h59 de 30 de novembro deste ano, por meio do sistema on-line Open Journal Systems (OJS), no endereço https://revistajuridica.tjdft.jus.br/index.php/rdj. Conforme a aprovação dos textos, eles já serão publicados.

Segundo o edital, o autor do artigo deve ser mestrando, mestre, doutorando ou doutor em direito, psicologia, serviço social, sociologia ou outras áreas afins. É permitida a coautoria, embora seja limitada a mais dois autores, desde que um deles cumpra o requisito de nível de graduação.

De acordo com o TJDF, os trabalhos entregues devem ser originais, inéditos e inovadores. Além disso, devem abordar temas com impacto acadêmico ou institucional relevantes para a Justiça Comum Estadual.

Para o 1º vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, a revista é essencial para a difusão do conhecimento jurídico. “A publicação reúne análises aprofundadas de doutrinadores e magistrados, permitindo um diálogo constante entre teoria e prática”, afirma. "Seu papel é indispensável na promoção de um Judiciário mais transparente, acessível e alinhado às demandas da sociedade", completa.

Confira a lista de temas divulgada pelo Tribunal:

- Direito Administrativo

- Direito Agrário

- Direito Ambiental

- Direito Civil

- Direito Constitucional

- Direito do Consumidor

- Direito Empresarial

- Direito Penal

- Direito Processual Civil

- Direito Processual Penal

- Direito Tributário

- Direito Urbanístico

- Estatuto da Criança e do Adolescente

- Estatuto do Idoso

- Filosofia do Direito

- Lei Maria da Penha

- Mediação e Conciliação

- Métodos Consensuais de Solução de Conflitos

- Psicologia Jurídica, Sociologia Jurídica

- Inteligência artificial no mundo jurídico

- Direitos da personalidade e novas tecnologias

- Responsabilidade civil na internet

- Proteção de dados pessoais e Persecução penal e novas tecnologias

O órgão ressalta, ainda, que serão desconsiderados os trabalhos que não estiverem em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT) e que contenham indícios de plágio ou autoplágio. Dúvidas sobre o edital podem ser encaminhadas ao Núcleo de Revista Jurídica (NUREV), por meio do email nurev@tjdft.jus.br. memória institucional do TJDFT.

*Com informações do TJDFT