Campanha do TJDFT arrecada itens para egressos do sistema prisional

A iniciativa foi promovida e organizada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Distrito Federal (GMF/DF) e pela Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) de arrecadação de roupas e sapatos para contribuir com a reintegração social de pessoas recém-colocadas em liberdade arrecadou mais de 400 itens para serem doados a egressos do sistema prisional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A campanha, promovida e organizada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Distrito Federal (GMF/DF) e pela Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), objetiva suprir necessidades básicas e urgentes, com o intuito de oferecer apoio concreto para que os egressos possam se restabelecer de forma digna na sociedade, incentivar o fortalecimento de uma nova etapa de vida pautada na inclusão social e no exercício da cidadania.

Leia também: Endividados buscam apostas on-line na esperança de ganhar dinheiro fácil

As doações foram entregues no GMF/DF, localizado no Fórum Milton Sebastião Barbosa, Bloco A, 5º andar, sala 5.100-1, e na VEPERA, que funciona no Edifício Juiz de Direito Josué Ribeiro de Sousa, antiga sede da Vara da Infância e da Juventude do DF, localizada na SGAN, Quadra 909, Bloco A, Asa Norte – Sala do Psicossocial da Vara.

Leia também: Helena e Ravi são os nomes mais registrados no DF em 2024. Veja lista

No dia 18 de dezembro, as peças foram juntadas na VEPERA para serem oferecidas às pessoas que progrediram para o regime aberto. Na ocasião, estavam presentes a Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, supervisora do GMF/DF; a Juíza titular da VEPERA, Lea Martins Sales Ciarlini; o Juiz substituto da VEPERA, Lucas Andrade Correia; as gestoras do GMF/DF, Aliane Marques De Almeida e Luciana de Moura Dibe; o diretor de Secretaria da VEPERA, Douglas Lessa Nogueira; o assessor da VEPERA Rafael Ruas Batista e a coordenadora do Escritório Social, Maldaides Divina de Jesus.