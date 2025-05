Vídeo: Homem tenta assassinar filho de vizinha em Samambaia

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por tentar matar outro de 51 a tiros, na QE 414 de Samambaia Norte. O atentado ocorreu no sábado (17/5). Câmeras de segurança registraram o ataque.

Segundo as investigações conduzidas pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), a vítima estava em um veículo, quando o autor chegou e efetuou os disparos, mas sem conseguir atingir o alvo.

De acordo com arquivos policiais, em 2023, esse mesmo agressor tentou matar o sobrinho da pessoa em quem ele. Por esse outro intento de assassinato, a justiça determinou que cumprisse pena em liberdade.

No sábado (17/5), a vítima a que os tiros foram dirigidos saiu da casa da mãe — que mora ao lado do suspeito — e entrou no carro. Neste momento, o acusado do atentando apareceu no portão e atirou. O homem que era algo conseguiu arrancar com o automóvel e fugir ileso.

Posteriormente, policiais civis fizeram buscas para prender o suspeito, que foi encontrado no Paranoá Park. Ele responderá por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma.