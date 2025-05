Defensorias públicas criam projeto para educação jurídica nas escolas

As defensorias assinaram, nesta segunda-feira (19/5) um acordo técnico para início do projeto - (crédito: DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a Defensoria Pública da União (DPU) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica, nesta segunda-feira (19/5) para o lançamento do Projeto Conhecer Direito. A iniciativa tem como objetivo incentivar a educação jurídica por meio da capacitação de estudantes, professores e dos demais agentes do ambiente escolar.

O projeto promoverá seminários, palestras, campanhas e outras atividades diversificadas, de forma presencial, nas dependências das instituições de todo o DF, além de aulas virtuais nas plataformas de educação a distância da DPU e da DPDF.

Para o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, a iniciativa é uma forma de as defensorias públicas se apresentarem como agentes transformadores para a construção social dos jovens no país. “Com o Projeto Conhecer Direito, reforçamos nosso compromisso com uma justiça mais próxima, acessível e preventiva, levando conhecimento jurídico para dentro das escolas e das comunidades. Essa parceria com a DPU representa um avanço concreto na construção de uma sociedade mais consciente, justa e preparada para enfrentar os desafios da vida em coletividade”, afirmou.

O Defensor Público Federal e diretor da Escola Nacional da DPU (ENADPU), Edson Marques, também comemora a união dos órgãos na promoção do projeto, que acredita ser uma ferramenta de transformação social. “Ao unirmos esforços com a DPDF, fortalecemos nosso compromisso com a promoção da cidadania desde a base, capacitando estudantes, professores, coordenadores pedagógicos e demais agentes do ambiente escolar e reforçando o papel das defensorias como instrumentos de inclusão, conscientização e prevenção de conflitos, levando o conhecimento jurídico para além dos tribunais e inserindo-o na realidade das comunidades e das escolas”, disse.

O Diretor da Escola de Assistência Jurídica (Easjur/DPDF) Easjur/DPDF, o Defensor Público Evenin Ávila, acredita que a parceria é essencial para ressignificar o acesso à Justiça. “O Projeto Conhecer Direito representa não apenas a difusão de conhecimento jurídico, mas a construção de uma cultura cidadã que transforma realidades e fortalece o papel da Defensoria como agente de inclusão e transformação social”, ressaltou.

