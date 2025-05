Homem é preso após roubar igreja no Jardim Botânico e agredir idosa

Um homem foi preso em flagrante após roubar uma igreja no Jardim Botânico na manhã deste sábado (17/5). Durante o assalto, o suspeito agrediu uma idosa que cuidava do templo e fugiu do local com o carro dela. O suspeito foi encontrado no Jardim ABC, na Cidade Ocidental, por meio de uma ação integrada entre a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Além do veículo, o homem roubou um notebook, dois celulares, equipamentos de som e diversas ferramentas. Todos os itens foram recuperados pela polícia. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de Luziânia.

No último domingo (11/5), um homem também foi preso por furtar equipamentos de som de uma igreja evangélica do Núcleo Bandeirante. O suspeito cometeu o primeiro furto em novembro de 2024 e tentou invadir o templo novamente.