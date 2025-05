Idosa sofre queimaduras de primeiro e segundo grau após incêndio

Um incêndio atingiu uma residência na quadra 35 de Brazlândia, na noite de segunda-feira (19/5). Uma idosa, de 76 anos, sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus devido ao ocorrido. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu à ocorrência por volta de 23h10.

Chegando ao local do chamado de emergência, a equipe de socorro verificou que se tratava de um incêndio em uma residência, com grande presença de fumaça. A equipe de combate a incêndio iniciou imediatamente as ações para conter e extinguir as chamas.

Com a ação rápida, o fogo foi controlado em poucos minutos. Os bombeiros evitaram a propagação das chamas por toda a casa e impediram que o incêndio atingisse residências vizinhas. Durante o combate, foi realizada a busca por vítimas, quando foi encontrada a idosa.

A mulher foi avaliada pelos socorristas e apresentava queimaduras de primeiro e segundo graus no braço direito e na região do tórax. Após avaliação, foi transportada com prioridade pelo SAMU, consciente e orientada, para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apontar as causas. Foi realizado o rescaldo, os riscos foram gerenciados e o local ficou aos cuidados de familiares. Não há informações sobre o que provocou o incêndio.





