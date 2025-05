Feminicidas na Papuda: prisão preventiva foi decretada em audiências de custódia

Após audiência de custódia, a prisão de dois acusados de feminicídio foi convertida de flagrante para preventiva, na tarde de ontem. Silvoneide Carvalho de Torres, de 32 anos, e Rafael Moreira da Cruz, 34, são suspeitos de assassinar Vanessa da Conceição Sousa, 32, e Liliane de Carvalho, 33, respectivamente. Os crimes ocorreram em menos de 24 horas — o primeiro, na noite de domingo, em Samambaia; e o segundo, na manhã de segunda-feira, em Ceilândia. Com essas duas mortes, o número de vítimas de feminicídio no Distrito Federal chegou a 11 este ano.

O corpo de Vanessa da Conceição Sousa foi sepultado ontem, no Cemitério de Taguatinga. Abalados, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens em um clima de profunda tristeza. Mãe de um bebê de apenas 15 dias, Vanessa foi lembrada com carinho e dor. Uma coroa de flores brancas, símbolo de pureza em meio à tragédia, adornava a capela onde ocorreu o velório. O caixão permaneceu aberto para que os presentes pudessem se despedir. Após uma breve oração, a vítima foi homenageada com uma salva de palmas.

Vanessa da Conceição ao lado do algoz: a mulher tinha oito filhos, um deles de 15 dias (foto: Material cedido ao Correio)

Vanessa deixa oito filhos. A irmã da vítima, Flaviane Aires, contou que ficará responsável por cuidar do recém-nascido, enquanto os outros filhos permanecerão com os pais. "Eu me sinto muito triste pelo que aconteceu, mas abençoada por poder cuidar dessa pequena vida. Vou criá-lo com amor, e o pai dará todo o apoio", relatou. "Vou lembrar da Vanessa como uma pessoa boa, alegre e de coração gigante", completou.

Vanessa foi atacada com uma faca pelo companheiro, Silvoneide Carvalho, em frente à casa onde morava, em Samambaia. A vítima sofreu ferimentos no pescoço e no ombro. O homem fugiu, mas foi capturado horas depois pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele tinha antecedentes por violência doméstica.

Ataque covarde

Também no Cemitério de Taguatinga, foi velado e enterrado o corpo de Liliane de Carvalho, assassinada na manhã de segunda-feira, em Ceilândia, pelo ex-companheiro. Segundo a investigação, Rafael Moreira atacou a vítima com uma faca, enquanto ela tomava café da manhã. O casal tinha três filhos — de 8, 11 e 13 anos —, que estavam em casa no momento e presenciaram o crime. A filha de 11 anos foi ferida com uma facada na testa e precisou ser hospitalizada, mas não corre risco de vida.

Após o crime, Rafael se apresentou à 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) e confessou o assassinato. A faca utilizada, com cerca de 20 centímetros, foi encontrada dentro de um bueiro, próximo à casa de Liliane, a 11ª vítima de feminicídio no DF em 2025. Os filhos dela ficarão sob os cuidados de uma tia, segundo informou a sobrinha Anna Clara Silva.

O delegado-chefe da 23ª Delegacia de Polícia, Josué Magalhães, informou que a Polícia Civil tomou conhecimento do caso por meio do próprio autor. "Ao ser abordado pelos policiais e questionado sobre o que fazia ali, ele respondeu: 'Acabei de matar minha esposa'. Os agentes foram até a casa da vítima, onde já estavam equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros", relatou Magalhães. Ele acrescentou que Rafael estava separado de Liliane havia um mês e soube que ela estava se relacionando com outra pessoa. O autor tinha passagem por injúria e ameaça, e a própria Liliane registrou uma ocorrência contra ele em 2013.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

Outras vítimas em 2025

Vítimas este ano:





5 de janeiro: Ana Moura Virtuoso, Estrutural;





15 de janeiro: Elaine da Silva, Planaltina;





22 de fevereiro: Géssica Moreira de Sousa, Planaltina;





26 de fevereiro: Ana Rosa Brandão, Cruzeiro;





29 de março: Dayane Barbosa, Fercal;





31 de março: Maria José Ferreira, Recanto das Emas;





4 de abril: Marcela Rocha Alencar, Paranoá;





9 de abril: Danúbia Mangueira de Santana, Park Way;





19 de abril: Valdete Silva Barros, Sol Nascente.