Ibaneis lamenta morte do desembargador J.J Costa Carvalho

Em agenda, nesta quarta-feira (21/5), o governador Ibaneis Rocha (MDB) lamentou o falecimento do desembargador J.J Costa Carvalho, ocorrido nesta manhã. "O desembargador era uma pessoa muito querida, sempre atuou fortemente no Judiciário. Infelizmente, descobriu recentemente um câncer na cabeça, que levou ele a óbito. A gente lamenta muito e deseja à família que tenha paz no coração para aguentar essa perda", declarou, ao Correio.

J.J Costa Carvalho tinha 73 anos e estava internado para tratamento intensivo, após submeter-se a duas cirurgias na região da cabeça. No início desta manhã, apresentou uma crise respiratória seguida de parada cardíaca, não resistindo às complicações. O falecimento ocorreu por volta das 5h40, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Nova escola

A declaração sobre a morte do magistrado ocorreu enquanto o governador fazia entregas na área da educação. Na Candangolândia, foi anunciada a reconstrução do Centro de Ensino Fundamental 01. As obras começam imediatamente. "Vai ser uma escola bastante completa, com um bom refeitório e um auditório de qualidade também para toda a comunidade se reunir", detalhou.

Leia também: Golpista usava lojas virtuais falsas e marcas famosas em fraudes

No Núcleo Bandeirante, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou novos módulos escolares na Escola Parque da Natureza e Esporte (EPNE). Segundo Ibaneis, os espaços contam com ar-condicionado em todas as salas. "Um ambiente realmente salutar, para que as nossas crianças possam se desenvolver", comentou.

A EPNE desenvolve diferentes atividades lúdicas, como karatê e aulas de música, integrando natureza e educação. A construção dos módulos, segundo o governador, é positiva por ser mais barata, rápida e de melhor qualidade. "São salas bem harmonizadas e com bastante iluminação natural. É um projeto de êxodo que a gente quer levar para todas as escolas do DF", acrescentou.

Por meio de nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) lamentou a morte do desembargador e prestou solidariedade à família e amigos do magistrado.

"É com profundo pesar que o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal comunica o falecimento do desembargador José Jacinto Costa Carvalho, ocorrido na manhã desta quarta-feira, 21 de maio de 2025, por volta das 5h40, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O magistrado estava internado para tratamento intensivo após submeter-se a duas cirurgias na região da cabeça. Nesta manhã, apresentou uma crise respiratória seguida de parada cardíaca, não resistindo às complicações. O magistrado, que ocupou a vice-presidência e a Corregedoria deste Tribunal Eleitoral no biênio de 2020 a 2022, falece no dia em que completou 73 anos de idade. O TREDF lamenta profundamente a perda e presta solidariedade aos familiares, amigos e colegas do desembargador J.J. Costa Carvalho, cuja trajetória foi marcada pela dedicação à magistratura e ao serviço público", escreveu o órgão.