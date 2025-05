Caminhão e carro colidem com poste próximo ao Lago Norte

Caminhão e carro colidem com poste no Núcleo Rural Bananal CH20 - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão e um carro colidiram com um poste no Núcleo Rural Bananal Ch20, próximo ao balão que entra para o Lago Norte. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu à ocorrência nesta quarta-feira (21/05) e empenhou três viaturas.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro constatou que se tratava de uma colisão envolvendo um veículo Fiat Palio, conduzido por uma mulher de 77 anos, um caminhão Volvo FH 400, conduzido por um homem, de 27 anos, e o poste, que estava danificado.

A mulher encontrava-se consciente, orientada, sem sinais evidentes de trauma grave e com escoriações no cotovelo esquerdo. Ela foi transportada, em protocolo de trauma, para o Hospital Santa Lúcia Norte (HSLC).

O local ficou aos cuidados da Polícia Civil do Distrito Federal. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja fotos: