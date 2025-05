Carro capota e cai em vala em frente à Rodoferroviária

Um homem capotou o carro, que caiu em uma vala em frente à Rodoferroviária, localizada na EPIA, na madrugada desta quarta-feira (21/05). A ocorrência foi registrada por volta de 2h40 e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado, empenhando duas viaturas.

Chegando ao local, as equipes depararam-se com um Mitsubish Pajero, de cor branca, que capotou na via, parando dentro de um buraco, apoiado pelo teto. O condutor do automóvel, de 28 anos, recebeu atendimento dos socorristas, porém negou transporte para o hospital.

O homem não se feriu. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.