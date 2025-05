Três pessoas são atacadas por abelhas próximo ao prédio da Caixa Econômica

Três pessoas foram atacadas por abelhas nas proximidades do prédio da Caixa Econômica Federal, no Setor de Autarquia Sul, nesta quarta-feira (21/5). A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que deslocou quatro viaturas até o local.

As equipes atuaram para controlar o enxame e prestar os primeiros socorros às vítimas. Segundo informações da corporação, uma das vítimas precisou ser transportada ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) para atendimento médico devido à gravidade das picadas.

Ainda não há informações sobre o que provocou o ataque do enxame, mas os bombeiros isolaram a área e tomaram as medidas de segurança necessárias para evitar novos incidentes. A corporação também orienta a população a evitar se aproximar de colmeias ou enxames e, em casos semelhantes, acionar imediatamente os bombeiros.