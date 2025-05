Três carros se envolvem em acidente e um capota em frente à sede do Detran-DF

O carro capotou após colidir com três carros em frente à sede do Detran - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Três carros colidiram e um deles capotou após o acidente, na EPAA DF-010, em frente à sede do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), na manhã desta quarta-feira (21/05). O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta de 8h, empenhou três viaturas para socorrer as vítimas.

Chegando ao local, as equipes depararam-se com um acidente envolvendo três veículos: um Peugeot 207, conduzido por um homem, de 30 anos; um Hyundai Creta, conduzido por uma mulher, de 50 anos, e um Honda City DX MT, conduzido por uma mulher a qual a idade não foi identificada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Honda City DX MT havia acabado de capotar na via, parando parcialmente sobre a calçada, apoiado pelo teto. A condutora do automóvel e seu filho, de 23 anos, receberam atendimento dos socorristas, porém não houve necessidade de transporte para o hospital.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).