Preso servidor acusado de gravar vídeos íntimos de mulheres em banheiros

Um servidor do Ministério da Cultura, de 39 anos, foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira (21/5), acusado de gravar e divulgar imagens íntimas de mulheres em banheiros públicos e privados no Distrito Federal. Ele é investigado pela captação, divulgação e armazenamento de imagens sem consentimento das vítimas.

A prisão ocorreu na casa da mãe do suspeito, na Vila Telebrasília. As diligências são conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM II) e começaram após uma pessoa próxima ao investigado encontrar, no computador dele, vídeos de mulheres usando o banheiro em festas públicas, eventos privados e até na residência de amigos.

Na terça-feira (14/5), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, onde foram recolhidos computadores e celulares.

Nas redes sociais, o investigado se apresentava como "agitador cultural" e atuava na organização de festas e eventos no Distrito Federal, inclusive em blocos de carnaval no Plano Piloto.

Ele foi afastado do cargo no Ministério da Cultura. Procurada, a assessoria de imprensa do órgão se manifestou por meio de nota. “O Ministério da Cultura informa que solicitou à Corregedoria a apuração imediata das denúncias envolvendo um servidor do órgão. Manifestamos solidariedade às vítimas e reafirmamos nosso compromisso com a proteção das mulheres e a integridade dos espaços culturais”, declarou.