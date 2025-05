Adolescente não é vista desde a tarde desta terça-feira (20/5)

Desde às 16h desta terça-feira (20/5), Suiane Ferreira, de 16 anos, está desaparecida de casa. Segundo Antônio Francisco, pai da adolescente, ela estava com uma amiga e saiu do Paranoá para São Sebastião, local onde mora com a família.

“Ela tem que andar mais ou menos um quilômetro para pegar um transporte público, e sempre tem o costume de voltar para casa”, relata Antônio Francisco.

Caso alguém tenha informações, informe à Polícia Militar pelo número 190 ou acione a família pelo número 61-99271 8765

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado