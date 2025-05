Marcha dos Prefeitos aquece o turismo e a economia no DF

Segundo Igor Ceruti, gerente comercial do B Hotel do B Hotel, ocupação média ficou em torno de 75%, com picos de 92% - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos, aqueceu o mercado hoteleiro e gastronômico do Distrito Federal. O encontro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), reuniu mais de 14 mil pessoas na capital federal, entre 19 e 22 de maio.

“Receber a Marcha dos Prefeitos em Brasília representa uma importante conquista para a nossa cidade. Esta edição movimentou intensamente toda a cadeia produtiva do turismo”, destacou o secretário de Turismo, Cristiano Araújo. Segundo ele, o resultado comprova a força do setor na capital. “É uma demonstração clara do turismo de eventos e negócios como vetor de desenvolvimento econômico e geração de oportunidades para a população do DF”, celebrou.

O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhobar), Jael Antonio da Silva, reforçou o impacto positivo na economia. “Os hotéis ficam completamente lotados, e os restaurantes e bares, principalmente os mais próximos ao evento, sentem bastante esse efeito”, afirmou. Para ele, os reflexos vão além. “Movimenta toda a cidade, o comércio em geral, os shoppings, os meios de transporte”, exemplificou.

Hospedagem

No setor hoteleiro, o impacto também foi expressivo. Igor Ceruti, gerente comercial do B Hotel, disse que a Marcha dos Prefeitos é o evento que mais movimenta Brasília ao longo do ano. “Quando planejamos o orçamento do ano seguinte, sempre aguardamos a data da Marcha para ajustar tarifas, acordos e bloqueios”, explicou. Segundo ele, a semana dessa iniciativa supera todas as demais. “A ocupação média ficou em torno de 75%, com picos de 92%, principalmente na terça-feira. A receita da semana foi o dobro da obtida em períodos de alta ocupação”, relatou.

O gerente enfatizou a necessidade de planejamento estratégico. “Todos os nossos espaços de eventos estiveram 100% ocupados com encontros políticos e corporativos. Reforçamos a equipe, oferecemos treinamentos e realizamos uma revisão completa dos quartos cerca de um mês antes”, detalhou. Além disso, investimos em um atendimento personalizado para o público de alto padrão que frequenta o local durante a ocasião.

O complexo Brasil 21, que reúne três hotéis da rede Meliá e cinco restaurantes, registrou impactos expressivos durante a Marcha. O gerente-geral das unidades da rede hoteleira, Jacques Bezencon, registrou que a ocupação foi positiva. A receita dos três hotéis aumentou 30% em relação a outras semanas.

Ele também assinala que a preparação para este período é feita com antecedência e atenção aos detalhes. “Tudo é minuciosamente preparado, pois tratamos de personalidades importantes. Recebemos pessoalmente alguns desses hóspedes, com serviços VIP e atendimento personalizado”, afirmou. A coordenação com os organizadores é fundamental. “Cada um tem necessidades específicas: categoria do apartamento, estar no mesmo andar da delegação, uso de elevador privativo para quando o ministro sobe ou desce para reuniões”, exemplificou.

Gastronomia

Nos restaurantes do complexo não foi diferente, de acordo com Ramon Nunes, responsável por essa parte. “Sempre esperamos um grande aumento de clientes com a Marcha dos Prefeitos. Por isso, contratamos mais 10 funcionários para essa semana”, contou. Esses estabelecimentos tiveram um aumento superior a 40% no movimento em relação às semanas normais, tanto no almoço, quanto no jantar. “É uma oportunidade estratégica para todo o complexo, tanto para a gastronomia quanto para a hotelaria”, acrescentou.

Ramon Nunes, responsável pelo restaurante Norton no Hotel Brasil 21, avalia que evento é uma oportunidade estratégica para todo o complexo, tanto para a gastronomia, quanto para a hotelaria (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Cristiano Balena, gerente da Fazenda Churrascada, no Setor de Clubes Sul, celebrou o resultado. “Desde domingo, começamos a receber clientes em função da Marcha. Na segunda, quando normalmente não abrimos, funcionamos exclusivamente para um grupo”, contou. O aumento de público ocorreu tanto em eventos fechados quanto no atendimento espontâneo. “As negociações para o próximo ano começam agora. As associações que realizaram encontros aqui querem reservar a data para repetir”, adiantou.

A preparação envolve reforço de estoque, contratação de mão-de-obra e formalização de contratos. “Temos até uma colaboradora dentro da Marcha para prospectar novas associações”, disse Balena. Ele compara o impacto ao período de confraternizações de fim de ano. “O aumento médio de faturamento foi de cerca de 40%, similar ao que registramos em novembro e dezembro”, afirmou.