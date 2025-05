Vídeo: Distrito Federal registra chuvas isoladas durante "pré-inverno"

De acordo com o Inmet, a previsão para esta sexta-feira (23/5) no DF é de poucas nuvens, com temperaturas estáveis - (crédito: Material cedido ao Correio)

Enquanto o calendário oficial ainda aponta para a chegada do inverno em 20 de junho, o clima em algumas regiões do Distrito Federal já se mostra com características da estação fria, mas com um toque inesperado: a chuva.

Quem passava por Sobradinho 2 e na Saída Norte do Plano Piloto foi surpreendido por precipitações nesta quinta-feira (22/5), em um período que costuma ser de tempo seco e baixas temperaturas.

Um vídeo gravado por um motorista de dentro do carro em Sobradinho 2 mostra a intensidade da chuva na região, um cenário incomum para esta época do ano. Veja:

Pequenos chuviscos também foram notados na Saída Norte, indicando que a instabilidade climática se espalhou por pontos distintos do DF. No Setor de Indústrias Gráficas (SIG), alguns pingos d'água também foram registrados.

Apesar dos relatos de chuva, a estação meteorológica do Paranoá foi a única a registrar um volume significativo, com 10,4mm acumulados. Isso sugere que as precipitações foram pontuais e localizadas, não abrangendo todo o território do Distrito Federal.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira (23/5) no DF é de poucas nuvens, com temperaturas estáveis. A mínima esperada é de 16°C e a máxima de 26°C. A umidade do ar deve variar entre 35% (mínima) e 90% (máxima).