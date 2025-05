Caminhão derruba poste que atinge motoqueiro, na via Estrutural

O acidente ocorreu na via Estrutural, sentido Plano Piloto, altura da chácara 135, lote 10, no Vicente Pires, envolvendo uma motocicleta. - (crédito: Divulgação/CBMDF))

Por Marcelo Thompson Flores



O acidente ocorreu no início manhã desta sexta-feira (23/5) na Via Estrutural, em Vicente Pires, e foi causado por um caminhão, que derrubou um poste e atingiu um motoqueiro. O homem, de 37 anos, ficou gravemente ferido após cair da moto, ficar enrolado nos fios de energia e sofrer uma parada cardiorrespiratória em decorrência da eletricidade. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prestou primeiros socorros à vítima.

Os militares realizaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) com apoio do suporte médico avançado. Após 30 minutos de manobras, realizadas durante o transporte para o Hospital de Base, os sinais vitais foram restabelecidos. Além da parada cardíaca, a vítima apresentava queimaduras nas regiões íntimas, devido a descarga elétrica causada pelos fios.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial mostram o caminhão que colidiu com um poste de energia, o que provocou a queda e atingiu o motoqueiro que passava pelo local. O caminhão deixou o local após a ocorrência.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

Veja o vídeo do momento que o caminhão derrubou o poste: