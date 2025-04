Com a leveza de um coração generoso, as voluntárias dedicam seu tempo e sabedoria ao Hospital de Base - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Em Brasília, a variedade das necessidades sociais, por vezes, cria desafios que parecem insuperáveis. No entanto, é justamente esse panorama que espelha a generosidade das ações voluntárias. Em particular, o trabalho nos hospitais da capital federal revela um lado humano e acolhedor. Entre jalecos e protocolos médicos, brasilienses de diversas partes do Distrito Federal se dedicam a acolher pacientes, apoiar familiares e contribuir com ações que amenizam o impacto emocional de quem passa por longos períodos de internação.

Quando pensamos em pessoas que atuam em um hospital, a imagem que vem à cabeça é de minimalismo e roupas em cores suaves. Mas há quem escolha usar nariz vermelho, roupas coloridas e uma boa dose de empatia para oferecer alento a quem enfrenta dias difíceis. É o caso dos voluntários dos Doutores com Riso, grupo que há quase 10 anos atua no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), levando leveza e humanidade a pacientes, acompanhantes e até profissionais da saúde.

Patrícia Andrade, 41 anos, coordenadora do grupo e também conhecida como "Dra. Zenhoca", conta que os integrantes atuam semanalmente com o objetivo de transformar a experiência hospitalar em algo mais leve. "O palhaço hospitalar não é apenas um agente de humanização, mas um verdadeiro promotor de saúde, com impactos positivos na redução da dor, na melhora do sono, da alimentação e até da imunidade das crianças", explica a bancária, que há oito anos faz parte do grupo.

Com uma escala organizada de plantões, os voluntários percorrem alas como internação, ambulatório, UTI e até setores administrativos. A preparação, no entanto, começa antes, com um curso de iniciação com mais de 70 horas. As aulas estão distribuídas em 26 horas de conteúdo à distância (online) e 44 horas presenciais. Além disso, há um período em que os alunos-voluntários vão ao hospital apenas como observadores e depois passam por outro período de atuação supervisionada no hospital. A partir daí, podem atuar em duplas.

Para Leandro Rito, 47, o "Dr. Sovaco", a motivação é algo simples e profundo: estar presente. "Às vezes, um olhar, um gesto simples ou uma risada partilhada é capaz de atravessar a dor e trazer um pouco de alívio, de humanidade", diz. Entre tantas histórias marcantes, os voluntários acumulam lembranças emocionantes, desde comemorar altas com piqueniques e aniversários até estar ao lado das famílias nos momentos mais difíceis. "Cada encontro deixa nosso coração mais forte e nos lembra por que escolhemos estar aqui", completa.

Legado de cuidado

No epicentro da maior unidade de saúde pública do Distrito Federal, também pulsa um coração gigante, tecido por mãos que doam tempo, afeto e esperança: o Serviço Auxiliar de Voluntários (SAV) do Hospital de Base (HBDF). Presente na unidade de saúde há quase 60 anos, a associação se mantém como um farol de solidariedade, iluminando os corredores e leitos do hospital.

Movidos por um idealismo puro, esses voluntários tecem uma rede de apoio que acalma a dor. Terapias integrativas oferecem um cura para uma alma ferida, enquanto o apoio ao leito traz a companhia que afugenta a solidão dos longos dias de internação. Corte de cabelos ainda resgatam a autoestima fragilizada pela doença. E kits de higiene representam um gesto de cuidado essencial.

A presidente da iniciativa, Vandelícia Rodrigues, 63, encontrou no voluntariado uma forma de realizar um antigo desejo. "Sempre tive muita vontade de fazer um serviço voluntário, mas devido ao trabalho e à família, fui adiando. Assim que me aposentei, fui atrás de um serviço que tivesse o meu perfil", conta. Desde então, são sete anos de atuação, sendo seis deles voltados ao setor de psiquiatria do hospital.

No setor de psiquiatria, por exemplo, atividades como a horta terapêutica ajuda a aliviar a rotina dos pacientes internados. "Teve uma paciente que acompanhou todo o ciclo da cenoura, desde a semeadura até a colheita. Fizemos um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e distribuímos para todos. Foi muito especial", relembra Vandelícia, emocionada.

A aposentada Irena Ortlieb, 85, compartilha o sentimento da colega. A rotina da idosa durante as visitas é feita com sensibilidade e atenção aos pacientes. Para ela, escutar é o principal gesto de cuidado. "Eles precisam de alguém que escute as mágoas deles. Isso é importante", conta.

Mesmo com as limitações da idade, o sentimento de fazer diferença a move. "Saio daqui melhor do que eu entro. Saio cansada, mas talvez tenha feito alguém um pouquinho mais feliz", diz. Para ela, o trabalho voluntário é uma forma de manter o mundo mais humano. "Ninguém é uma ilha. Vivemos juntos. Temos que nos conectar e ver um pouco as necessidades do outro", conclui.

Como se Inscrever nos projetos

Serviço Auxiliar Voluntários (SAV)

» Requisitos: Ter disponibilidade de um turno semanal (segunda a sexta-feira). O turno escolhido deve coincidir com os horários dos grupos de trabalho.

» Comparecer à entrevista com mais de 18 anos e levar 1 foto 3x4.

» Horário de Funcionamento do SAV: Segunda a sexta, 8h às 12h; Segunda a quinta, 14h às 17h (sem atendimento sexta à tarde e final de semana).

» Entrevistas: Primeira quarta-feira de cada mês, das 10h às 14h.

» Formulário: Preencher o formulário online (https://forms.gle/NgyARVEsQs5RVdEZ6) antes da entrevista.

Doutores com Riso

» Participar do Curso de Formação de Voluntários da Abrace para conhecer a missão e se preparar.

» Inscrição no Curso: Por meio do site www.abrace.com

» Acompanhamento dos Programas: Redes sociais Instagram @abraceoficial e

@doutorescomrisooficial.