Caminhão carregado com móveis pega fogo na EPTG e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um caminhão pegou fogo na noite deste domingo (18/05), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), nas proximidades do viaduto do DF Plaza. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atuou no controle das chamas.

De acordo com a corporação, o veículo envolvido é um caminhão Mercedes-Benz verde, do qual saía uma grande quantidade de fumaça pela parte traseira. Imediatamente, os bombeiros montaram linhas de mangueiras e iniciaram o combate direto ao foco do incêndio, localizado no interior da carroceria. A ação rápida permitiu preservar a maior parte da carga, composta por cadeiras, mesas e materiais para eventos, além de evitar danos mais extensos ao restante do veículo.

O motorista, um homem de 41 anos, não se feriu e não precisou de atendimento médico.

A via precisou ser interditada para o atendimento. A perícia do CBMDF foi solicitada. O veículo ficou aos cuidados do proprietário.