Ibaneis visita AgroBrasília e anuncia mais investimentos para o setor

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, visitou nesta sexta-feira (23/5) a 16ª edição da AgroBrasília, realizada na sede da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF). O evento, que vai até sábado (24/5), deve atrair mais de 170 mil visitantes. Cerca de 600 expositores participam do evento, e a expectativa é de gerar R$ 6 bilhões em negócios, superando os R$ 5,2 bilhões do ano passado, segundo a Secretaria de Agricultura (Seagri-DF).

Durante a visita, o chefe do Executivo local destacou a importância do evento para o desenvolvimento econômico da região e reforçou o compromisso do governo com o setor rural. “Desde que assumimos o governo, em 2019, temos incentivado muito o setor agrícola no Distrito Federal. Essa feira cresceu muito nesses últimos anos, e os nossos empresários estão satisfeitos com o apoio que têm recebido”, afirmou.

Ibaneis, que tem raízes no campo e experiência pessoal com propriedades rurais, ressaltou o papel estratégico do agronegócio no DF. “Além de gerar emprego e qualidade de vida, o agro é uma das grandes forças do Brasil. Aqui, temos desenvolvido cadeias como a do vinho, do queijo e até do açaí, que agora será produzido na nossa região”, completou.

Financiamento

O governador ainda anunciou a criação de um fundo próprio do DF para financiar pequenos e médios produtores, como alternativa às altas taxas de juros dos bancos tradicionais. O Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) já conta com R$ 15 milhões, com taxas de juros a partir de 3%.

“Essa cadeia vai ser fortalecida aqui no Distrito Federal. Estamos em diálogo com a Secretaria de Economia para ver quanto mais podemos aportar. Vamos gastar esses R$ 15 milhões e depois colocamos mais”, declarou Ibaneis sobre a importância de garantir condições para que o produtor continue produzindo.

O secretário de Agricultura (Seagri-DF), Rafael Bueno, também participou da visita e apresentou uma das inovações para o setor rural, o Passaporte Equestre Digital. A nova ferramenta substitui a documentação impressa e amplia a validade dos exames de 90 para 180 dias. “Com um QR Code, o produtor poderá circular com seu animal sem a burocracia antiga. Vamos ainda unificar o sistema com o estado de Goiás, permitindo trânsito entre os estados com poucos cliques”, explicou.

Rafael Bueno também celebrou o aporte do governo ao FDR e lembrou o aumento dos investimentos na compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. “Em 2019, o DF comprava R$ 18 milhões. Este ano, serão R$ 50 milhões, que serão investidos para oferecer mais dignidade à população do campo”, destacou.

Força do campo

Para o presidente da AgroBrasília e da Coopa-DF, José Guilherme Brenner, o evento é uma vitrine da força produtiva da região. “A AgroBrasília é um marco no nosso calendário. É um momento de mostrar nossa capacidade produtiva, união e a cara do produtor da região. A feira já é consolidada e nos enche de orgulho”, declarou ao Correio.

José Guilherme também projetou um futuro promissor para o agronegócio do DF. “Temos um grupo grande de jovens produtores que trazem inovação e tecnologia. Isso me deixa muito otimista. O agro é uma grande oportunidade para o crescimento do nosso país”, finalizou.

