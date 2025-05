Do Sol Nascente para Dubai: homem é preso por tráfico internacional de drogas

Homem é preso por tráfico internacional de drogas no Sol Nascente - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico internacional de drogas na região do Sol Nascente, neste domingo (25/5), às 23h30. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi identificado após informações apontarem que ele pretendia transportar drogas para fora do país.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram que o homem se preparava para ingerir cápsulas com cerca de 300 gramas de cocaína, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Além do entorpecente, foram apreendidos passaporte e passagens internacionais.

A prisão do criminoso foi realizada pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 35). O indivíduo foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e responderá por tráfico internacional de drogas.