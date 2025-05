Vídeo: Idoso é preso transportando armas em ônibus na BR-040

O suspeito confessou ser o proprietário do armamento, afirmando que havia recebido as armas em Tietê, São Paulo - (crédito: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste domingo (25/5), quatro armas de fogo, incluindo um fuzil, que estavam sendo transportadas ilegalmente em um ônibus interestadual. O coletivo, com destino ao Nordeste, foi abordado na BR-040, em frente à Unidade Operacional da PRF em Santa Maria. Veja:

O armamento foi encontrado na bagagem de mão de um homem de 61 anos. A equipe da PRF notou o nervosismo de um dos passageiros durante a vistoria. Ao abordá-lo, os policiais encontraram uma mochila contendo duas pistolas, um revólver, um fuzil, um carregador de fuzil e quatro carregadores de pistolas.

O suspeito confessou ser o proprietário do armamento, afirmando que havia recebido as armas em Tietê, São Paulo. Segundo ele, a carga tinha como destino final o Nordeste do país, onde ele receberia R$ 4 mil pelo transporte ilegal.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), onde responderá por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. O material apreendido também foi entregue à autoridade policial, que o analisará.

