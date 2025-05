Congresso em Brasília debate soluções e desafios do saneamento básico

Brasília sedia, nesta semana, o 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que reúne especialistas e autoridades para debater soluções inovadoras aos desafios do saneamento e da sustentabilidade. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), discute os desafios e soluções para o saneamento e a sustentabilidade ambiental no Brasil, abordando temas fundamentais como manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana, eficiência energética e mudanças climáticas.

O painel inaugural, com o tema "Saneamento para quem não tem: Inovar para universalizar", abriu ontem a programação oficial. Participaram o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; o presidente da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS), Rolando Chamy Maggi; e o diretor do Departamento de Repasses e Financiamento da Secretaria Nacional de Saneamento (SNSA), Márcio Leão Coelho. A mediação foi conduzida por Marcel Costa Sanches, presidente nacional da ABES.

Durante sua fala, Ibaneis destacou o protagonismo de Brasília na área de saneamento básico e sustentabilidade. "O DF é exemplo para o Brasil. Hoje, atendemos 99% da população com água potável e 96% com coleta de resíduos, o que nos coloca em vantagem em relação a outras unidades da Federação", afirmou.

O DF tem uma das melhores redes de abastecimento, tratamento e distribuição de água do Brasil, segundo avaliações de institutos especializados. Desde 2019, já foram feitos investimentos de R$ 1,5 bilhão em obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A meta da Caesb é ampliar a capacidade de atendimento diante do crescimento populacional e da expansão urbana, com previsão de investir mais de R$ 3,2 bilhões até 2029.

O governador também ressaltou investimentos de R$ 3,2 milhões até 2029 para garantir o abastecimento hídrico pelos próximos 50 anos, além de destacar o projeto pioneiro de saneamento integrado na comunidade Santa Luzia, na Estrutural. "Esse será um exemplo para todo o país, mostrando que é possível transformar a realidade das comunidades mais carentes com planejamento e responsabilidade", completou.

O projeto de saneamento para a comunidade prevê a instalação de uma rede de abastecimento de água com 46,5 mil metros, abrangendo os 89 hectares de extensão da área ocupada pelo assentamento. A rede de esgoto terá 35 mil metros e duas estações elevatórias, que vão encaminhar os resíduos para a Estação de Tratamento de Esgoto Norte, em Brasília. Serão implantados 5 mil metros de galerias de águas pluviais, além de bacias de absorção, pavimentação asfáltica e intertravada nas vias do bairro.

O trabalho que o Governo do Distrito Federal (GDF) vai executar no bairro Santa Luzia foi concluído em regiões como Vicente Pires e está em andamento, com previsão de finalizar até final deste ano, no Sol Nascente/Pôr do Sol. A demanda histórica no bairro Santa Luzia, na Estrutural, será atendida com aporte da ordem de R$ 80 milhões por parte do GDF. O valor foi financiado com um banco privado, por meio do programa PAC Financiamentos, do governo federal, e será pago pela Caesb.

A regularização e urbanização de regiões como Mauá e Sol Nascente também receberam destaque na fala. As áreas que receberam obras de água, esgoto, drenagem e infraestrutura foram citadas como exemplos para mais cidades pelo país. "Esse é um projeto que tenho certeza que será exemplo para muitas cidades do Brasil, mostrando como a ação conjunta pode transformar a vida das populações mais carentes", afirmou Ibaneis.

Considerado o mais importante evento sobre engenharia sanitária e ambiental do país, o congresso conta com mais de 50 painéis e deve apresentar cerca de 1.800 trabalhos técnico-científicos até amanhã, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.