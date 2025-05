Tradicional Arraial da Boa Vontade, em 14 de junho, recebe doações

A Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, da Legião da Boa Vontade, realizará o tradicional Arraial da Boa Vontade no dia 14 de junho. O evento, com entrada gratuita, começa a partir de 12h e terá programação para todas as idades, como barracas com comidas típicas, apresentações culturais, brincadeiras e bingo beneficente.

Além disso, o arraial também contará com brincadeiras, rifas e outras atrações. Com o lema de "Divirta-se, mas faça Caridade", a festa também arrecadará doações que serão destinadas à manutenção dos programas e projetos da escola. O projeto da escola atende diariamente crianças de 3 a 5 anos de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A festa contará com brincadeiras, apresentações culturais e bingo beneficente (foto: Divulgação LBV)

Serviço

Evento: Arraial da Boa Vontade

Data: 14 de junho, sábado, a partir das 12h

Local: Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, da LBV

Endereço: Quadra 915 Sul, Lote 74 – Asa Sul, Brasília/DF

Informações: (61) 3410-6025

