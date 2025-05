Nova Biblioteca Pública do Guará será inaugurada nesta sexta-feira (30/5)

A nova Biblioteca Público do Guará vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h - (crédito: Divulgação/Administração Regional do Guará)

A Administração Regional do Guará realiza, nesta sexta-feira (30/5), a partir das 10h, a inauguração da nova biblioteca pública. O evento marca o encerramento das comemorações oficiais dos 56 anos do Guará, celebrados ao longo do mês de maio. No total, foram mais de 20 eventos.

A Biblioteca Pública do Guará contará com uma gibiteca, estrutura moderna e espaços voltados para leitura, estudo e descanso. Ar-condicionado, wi-fi, computadores e uma copa com micro-ondas, bebedouro e geladeira serão outras novidades. Também terá um espaço infantil inclusivo. Os investimentos para as melhorias foram de cerca de R$ 260 mil pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Dobro da capacidade

A nova Biblioteca Pública do Guará terá o dobro de espaço físico. Anteriormente situada no prédio da Casa Cultura, o local tinha apenas 94,19 m². Agora a nova biblioteca conta com 221,48 m². Novos móveis, acessibilidade total e um acervo com mais de 10 mil títulos são outras conquistas.

A nova biblioteca vai funcionar próximo ao auditório – que também foi totalmente reformado recentemente. O espaço está localizado a poucos metros da Estação Feira do Metrô-DF.

A solenidade de inauguração da nova Biblioteca Pública do Guará será na sede da administração regional, com a presença de autoridades, lideranças comunitárias, estudantes e moradores.

Horário de atendimento

Inicialmente, a nova Biblioteca Pública do Guará vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Mas a administração regional pretende ampliar o atendimento também aos sábados, das 8h às 18h, e aos domingos, das 8h às 14h em breve.

