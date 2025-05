Vídeo: Motorista invade contramão, bate em quatro carros e fere uma pessoa

Um motorista entrou na contramão da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) e bateu em ao menos quatro carros. O sinistro de trânsito ocorreu às 12h50, na altura da quadra 102 do Sudoeste, nesta quinta-feira (29/05).

No vídeo do local do sinistro de trânsito, é possível visualizar um homem, que ainda não foi identificado, algemado no chão. Um dos veículos, um carro prateado, perdeu uma das rodas traseiras após a colisão. Segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o motorista que provocou as colisões estaria em surto.

Congestionamento

Com as vias da EPIG, sentido Plano Piloto, interditadas, o trânsito está sendo desviado para a comercial do Sudoeste, provocando um grande engarrafamento tanto na EPIG, quanto na principal do bairro. A recomendação para motoristas é que evitem a região.

Veja o vídeo:



Segundo a PM, o condutor do veículo que invadiu a pista contrária foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. Após atendimento realizado pela equipe médica, o rapaz será conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Além disso, outra pessoa teve ferimentos leves e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ainda no local.

* Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes.