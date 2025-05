Gripe aviária: vigilância de aves é intensificada após interdição do zoo

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) iniciou uma força-tarefa de vigilância sanitária, nesta quinta-feira, (29/5), após a interdição temporária do Zoológico de Brasília, motivada pela suspeita de gripe aviária em duas aves no local. A ação faz parte do Plano Integrado de Emergência em Influenza Aviária do Distrito Federal, que visa prevenir e conter eventuais focos da doença.

Como medida preventiva, foi delimitado um raio de três quilômetros ao redor do Zoológico, abrangendo todas as propriedades rurais com criação de animais. Nessa área, equipes técnicas estão fazendo visitas para verificar a saúde das aves e orientar os produtores sobre os sinais clínicos de doenças aviárias, reforçando a importância da notificação imediata em caso de suspeita.

O objetivo principal da força-tarefa é atuar de forma preventiva, com presença ativa em campo e orientação direta aos criadores. Até o momento, não há confirmação da doença, e a Seagri-DF reforça que não há motivo para alarme. Ainda assim, recomenda-se que a população evite contato com aves doentes e comunique imediatamente qualquer comportamento anormal observado nos animais.

Além das visitas às propriedades, também estão sendo realizadas inspeções em estabelecimentos que comercializam aves vivas, com apoio técnico aos comerciantes. A operação conta ainda com o uso de drones para sobrevoar áreas de preservação, como o Zoológico e o Jardim Botânico, a fim de identificar sinais clínicos em aves silvestres.

As amostras biológicas coletadas nas aves do Zoológico serão encaminhadas nesta quinta-feira (29/5) ao laboratório do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), responsável pela análise diagnóstica. A Seagri informa que a situação está sendo monitorada de perto.